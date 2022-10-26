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20:41, 26 октября 2022Среда обитания

Ставки по ипотеке в США достигли рекордного уровня за 21 год

Ставки по ипотеке в США подскочили до рекордных 7,16 процента

Фото: Martin Sanchez / Unsplash

Средний размер процентной ставки по ипотеке сроком на 30 лет в США к концу октября 2022 года достиг 7,16 процента. Показатель стал рекордным за 21 год. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации ипотечных банков сообщил Reuters.

С начала нынешнего года размер ставок по ипотеке подскочил более чем вдвое — Федеральная резервная система повышает их, чтобы бороться с высокой инфляцией. По мнению специалистов, по итогам предстоящего заседания, которое пройдет 1-2 ноября, размер процентной ставки вновь увеличится. При этом, согласно их данным, в связи с высокими ставками число заявок на оформление ипотечного кредита к 21 октября упало на 1,7 процента по сравнению с неделей ранее и достигло самого низкого уровня, начиная с 1997 года.

В октябре аналитики компании Black Knight пришли к выводу, что цены на недвижимость в США падают рекордно быстрыми темпами. По их данным, в период с июля по август 2022 года средняя стоимость жилья в стране уменьшилась на 0,98 процента, а с июня по июль — на 1,05 процента. Эксперты объяснили, что при этом даже с учетом недавнего снижения цен на недвижимость ее стоимость в августе 2022 года была на 12,1 процента выше, чем в восьмом месяце 2021 года.

Полина Кислицына
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