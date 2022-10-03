Цены на жилье в США рекордно упали

Black Knight: цены на жилье в США снизились на 0,98 процента

Цены на недвижимость в США падают рекордно быстрыми темпами — в предыдущий раз подобное снижение наблюдалось зимой 2008 года во время мирового экономического кризиса. Об этом сообщили аналитики компании Black Knight, пишет New York Post.

В период с июля по август 2022 года средняя стоимость жилья в стране уменьшилась на 0,98 процента, а с июня по июль — на 1,05 процента. При этом самое значительное — на два процента за два месяца — падение цен за долгий срок, наблюдаемое в 2022 году, случилось после двух лет их рекордного роста. Эксперты объяснили, что даже с учетом недавнего снижения цен на недвижимость ее стоимость в августе 2022 года была на 12,1 процента выше, чем в восьмом месяце 2021 года.

Во время пандемии коронавируса жилье в США пользовалось большим спросом — бум активности покупателей на рынке произошел из-за низкого объема предложения, а также низких ипотечных ставок. Например, средний размер ставки по ипотеке, оформленной на срок в 30 лет, в конце сентября 2022-го составлял 6,7 процента, тогда как в январе того же года этот показатель был более чем в два раза меньше.

Интерес к приобретению недвижимости стал снижаться, когда ипотечные ставки стали резко расти, а цены на жилье продолжили повышаться. Жилье начало становиться все более недоступным для потенциальных покупателей. В домохозяйстве со средним доходом на ежемесячную выплату по ипотеке уходит 38,2 процента от дохода — учитывая, что кредит оформлен на 30 лет, а размер первоначального взноса составляет 20 процентов. В результате многим покупателям пришлось отказаться от покупки жилья. Специалисты по недвижимости пришли к выводу, что рынок стал недоступным для большой доли желающих приобрести недвижимость. Подобное явление, по их мнению, в прошлый раз наблюдалось в 1984 году.

Во многих случаях владельцам недвижимости приходится реагировать на падение спроса снижением цен на свои объекты. Представитель Black Knight отметил, что в настоящее время многие собственники заняли выжидательную позицию, рассчитывая, что ситуация улучшится к весне.

В сентябре аналитики рынка недвижимости пришли к выводу, что по итогам июля 2022 года стоимость аренды жилья в США в среднем выросла на 14 процентов по сравнению с тем же месяцем в 2021-м. По данным экспертов Redfin, стоимость аренды в стране подскочила из-за дефицита предложения, роста цен на постоянное жилье и высокого уровня инфляции.