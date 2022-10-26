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10:26, 26 октября 2022Силовые структуры

Двоих россиян приговорили к срокам за избиение до смерти пожилого мужчины

В Новосибирске осудили на 14 и 15 лет колонии двух мужчин за избиение до смерти пенсионера

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

В Новосибирске суд приговорил к срокам от 14 до 15 лет 35-летнего и 38-летнего местных жителей за убийство 63-летнего мужчины. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россияне признаны виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 20 июля 2020 года фигуранты пришли в гости к жертве в квартиру на улице Петухова. Там они поссорились и начали избивать пенсионера руками, ногами и попадающимися предметами, нанеся смертельные травмы. Затем осужденные сбежали с места преступления.

Ранее стало известно, что в Мордовии двоюродных братьев осудили за избиение до смерти молодого человека в 2002 году.

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Екатерина Власова
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