Опубликована карта боевых действий на Украине на 26 октября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 26 октября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 26 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны РФ

На брифинге Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России отбили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Куземовки в Луганской народной республике (ЛНР). Российские войска смогли уничтожить более 160 солдат противника и несколько единиц техники.

На краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 70 противников, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов. На николаево-криворожском направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих и 7 бронемашин.

Также российская авиация нанесла удар по двум пунктам управления ВСУ в Артемовске Донецкой народной республики (ДНР) и в Константиновке в Запорожской области. Был уничтожен узел связи украинских войск в Харьковской области и нефтехранилище в районе города Днепропетровска.

За сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в приграничных российских регионах и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Харьковской и Херсонских областях, а также в ДНР и в ЛНР.

Всего, по данным Минобороны России, с начала проведения СВО уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2349 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6084 танка и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6791 единица специальной военной автомобильной техники.