Вирусолог рассказал об особенностях варианта коронавируса «цербер»

Вирусолог Викулов заявил, что вариант коронавируса «цербер» отличается высокой заразностью

Вариант «цербер» штамма коронавируса омикрон отличается более высокой контагиозностью или заразностью, заявил директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог Георгий Викулов. Его слова приводит портал News.ru.

По словам специалиста, этот вариант вируса может вызвать новую вспышку заболеваемости в России и Европе. При этом в разговоре с изданием Викулов отметил, что, несмотря на более высокую контагиозность, течение болезни при варианте «цербер» является более легким. Также он добавил, что «цербер» — неофициальное название варианта.

«"Кентавр" — потому что это некий квазивид. То же самое "цербер", это мутант, поэтому тоже придумали такое название», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в России выявили два новых варианта коронавируса, среди которых есть «цербер». Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила дальнейшего распространения этого вируса.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 394 360. Число госпитализаций за прошедшие 24 часа составило 1451. За этот же период 11 517 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 751 864.