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14:32, 26 октября 2022Россия

Вирусолог рассказал об особенностях варианта коронавируса «цербер»

Вирусолог Викулов заявил, что вариант коронавируса «цербер» отличается высокой заразностью

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вариант «цербер» штамма коронавируса омикрон отличается более высокой контагиозностью или заразностью, заявил директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-вирусолог Георгий Викулов. Его слова приводит портал News.ru.

По словам специалиста, этот вариант вируса может вызвать новую вспышку заболеваемости в России и Европе. При этом в разговоре с изданием Викулов отметил, что, несмотря на более высокую контагиозность, течение болезни при варианте «цербер» является более легким. Также он добавил, что «цербер» — неофициальное название варианта.

«"Кентавр" — потому что это некий квазивид. То же самое "цербер", это мутант, поэтому тоже придумали такое название», — подытожил он.

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Ранее стало известно, что в России выявили два новых варианта коронавируса, среди которых есть «цербер». Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила дальнейшего распространения этого вируса.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 394 360. Число госпитализаций за прошедшие 24 часа составило 1451. За этот же период 11 517 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 20 751 864.

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Валерий Розенберг
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