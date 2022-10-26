Россия призвала Запад перестать позиционировать космос как арену соперничества

Дипломат Воронцов: РФ призывает Запад не позиционировать космос как арену соперничества

Россия призывает Запад не позиционировать космос как арену соперничества. Об этом заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов, его слова приводит РИА Новости.

«Призываем страны прекратить попытки позиционирования космического пространства в качестве новой арены соперничества и конфликтов государств», — подчеркнул дипломат.

Воронцов отметил, что установки Запада во главе с США на размещение оружия в космосе и использование космического пространства для ведения боевых действий представляют серьезную угрозу и ведут к дестабилизации.

В августе заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что США могут использовать украинский конфликт для осуществления планов в военно-космической сфере. В частности, в Москве заподозрили, что речь может идти о размещении оружия.