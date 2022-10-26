Кремль заявил о намерении продолжать диалог с МАГАТЭ

Песков заявил, что Россия намерена продолжать конструктивный диалог с МАГАТЭ

Россия намерена продолжать конструктивный диалог с МАГАТЭ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможную поездку представителей организации на Украину для проверки данных о подготовке Киевом «грязной бомбы». Его слова в среду, 26 октября, приводит ТАСС.

«Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать», — отметил пресс-секретарь президента и заявил, что Москва продолжит попытки побуждать мир воспрепятствовать диверсии Киева с применением «грязной бомбы».

По данным начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, две украинские организации имеют вполне конкретные поручения по созданию так называемой «грязной бомбы» и сейчас работы находятся на завершающей стадии.

Ранее специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что «грязная бомба» представляет собой снаряд, начиненный некими радиоактивными веществами, но при этом в нем не возникает сам по себе ядерный взрыв. В результате того, что бомба взрывается как обычный снаряд, происходит загрязнение части территории радиоактивными веществами, пояснил он.

25 октября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия одобряет предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Инициатива предполагает запрет на стрельбу с территории и по территории станции.

