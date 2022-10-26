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16:44, 26 октября 2022Силовые структуры

В СКР рассказали о завершении расследования дела Тесака и его соратников

В СКР рассказали о завершении расследования уголовного дела Тесака и его соратников

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении Максима Марцинкевича (известного как Тесак) и пятерых участников националистической организации под руководством Семена Токмакова. Об этом в среду, 26 октября, «Ленте.ру» сообщили в главном управлении СКР.

Следствие собрало достаточную доказательную базу для передачи уголовного дела в суд. Для этого было проведено более 40 экспертиз, осмотрены места происшествий и обнаружены места захоронения тел.

Было установило, что в 2003 году Тесак и его соучастники совершили шесть убийств — в Смоленской области, Сергиево-Посадском районе Московской области и на территории национального парка «Лосиный остров». Злоумышленники также рассылали в посольства других государств обращения о нетерпимости к иностранцам, публиковали видео преступлений в интернет.

Максим Марцинкевич, Семен Токмаков, Павел Хрулев, Алексей Гудилин, Александр Лысенков, Андрей Кайля и Максим Хотулев обвиняются по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти») УК РФ.

Марцинкевича 16 сентября 2020 года обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасается за свою жизнь.

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Илона Палей
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