Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:31, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Поляки разозлились из-за антироссийского заявления Моравецкого

Польских пользователей Twitter разозлило заявление Моравецкого о России и поддержке Киева
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Польские пользователи Twitter разозлились из-за заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Киева.

«Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией; или же и то и другое», — написал политик.

Пользователи социальной сети раскритиковали резкое антироссийское высказывание, обвинив Моравецкого в двойных стандартах. «Скользкий и лживый тип», — написал MacSieniel. «Расскажите об этом немцам, французам и другим людям по всему миру. Было много войн за последние 10 лет без какой-либо помощи от нас или от Евросоюза. Тогда почему только Украина?», — задался вопросом D3inx.

Материалы по теме:
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022
Российский Крым и новые референдумы или ядерная война: Илон Маск предложил свой выход из конфликта России и Украины
Российский Крым и новые референдумы или ядерная война:Илон Маск предложил свой выход из конфликта России и Украины
4 октября 2022
«Посмотрите на светлую сторону!» Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
«Посмотрите на светлую сторону!»Зачем Илон Маск решил позлить власти США и Украины, предложив признать Крым российским?
19 октября 2022

«Если вы хотите быть слугой украинского народа, пожалуйста, делайте политическую карьеру в Киеве. Это было бы справедливым решением», — посоветовал премьеру Łukasz. «Тот, кто слепо поддерживает Украину, а не страну, премьер-министром которой он является, — предатель!», — заявила Mou.

«Те, кто поддерживает Украину военными машинами, тоже ничего хорошего не делают. Эскалация напряжения и зарабатывание денег», — написала Pankaj Maheshwari.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил использовать замороженные российские активы для стабилизации цен на энергию. По его словам, конфискации сумм в 350-400 миллиардов долларов может хватить «на значительную часть восстановления» Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США сочли позицию Запада по Крыму причиной спецоперации
Заложница «Норд-Оста» дала советы по выживанию во время терактов
Поляки разозлились из-за антироссийского заявления Моравецкого
Продюсер рассказал о пристрастии российских звезд к колбасе и яйцам
Иностранные авиакомпании вдвое нарастили пассажирские перевозки в России
США, Южная Корея и Япония обсудили противодействие КНДР
В Киеве обеспокоились из-за сигнала США для Путина
Сухоруков объяснил отказ Балабанова снять «Брат 3»
Девушка отомстила возлюбленному за грязь в доме и получила поддержку в сети
В США указали на грозящую лишить Киев поддержки Запада ошибку Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.