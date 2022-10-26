На российский бизнес Mothercare нашли покупателя

«Ъ»: партнер Mothercare может продать бизнес в России компании «Джамилько»

Партнер британской сети детских товаров Mothercare, объявившей об уходе с российского рынка, нашел потенциального покупателя, чтобы передать ему бизнес в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех источников в ретейле.

Этим покупателем может стать компания «Джамилько», в настоящее же время мастер-франшизой бренда Mothercare в России владеет кувейтская Alshaya Group. Стоимость бизнеса, по оценкам специалистов, может достигать 2,4-3 миллиардов рублей, в рамках сделки могут быть переданы права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также нераспроданные товары.

После продажи магазины сменят бренд: по подобному сценарию Alshaya Group уже уступила бизнес Starbucks, который также развивала по мастер-франшизе. По мнению управляющего партнер «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, на полученных площадях «Джамилько» может обустроить мультибрендовые универмаги с детскими товарами, где часть ассортимента составит остающийся сток Mothercare.

О том, что Alshaya Group планирует избавиться от бизнеса под брендом Mothercare, стало известно в июле. Тогда продажа бизнеса называлась лучшим вариантом, но обсуждались также распродажа товаров и закрытие всех магазинов. Покинут российский рынок кувейтская компания решила по причине давления на нее правообладателя бренда — британской Mothercare.