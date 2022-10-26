В Кабардино-Балкарии появятся пункты раздельного сбора мусора

Жители Кабардино-Балкарии смогут отправить отходы на переработку в пунктах сбора мусора

В Кабардино-Балкарии появятся пункты раздельного сбора различных бытовых отходов. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, организатором мероприятий выступила член общественной экологической организации «Экогармония» Зарина Джиоева. Отмечается, что жители и гости республики смогут отправить на переработку макулатуру, пластик, алюминиевые банки, а также картонную упаковку, журналы, исписанные блокноты и другой мусор.

«Наши планы — вывоз данного сырья за пределы республики на переработку, чтобы это все не копилось у нас в городе и не провоцировало создание свалок», — заявила Джиоева.

Известно, что помимо создания указанных пунктов «Экогармония» также проводит в Кабардино-Балкарии акцию по сбору отработанных батареек под названием «Батарейки – сдавайтесь!».

В сентябре волонтеры расчистили от мусора территорию Красногорского нарзанного источника и сквер в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии. «Всего собрали более 50 мешков с двух территорий, это был и тяжелый мусор, и легкий, в том числе пластиковый мусор, бумажки, разбитые бутылки», — рассказал руководитель работ Денис Липов.