Российская певица снялась в шоу в костюме с иллюзией голого тела

Певица Mia Boyka снялась в шоу талантов в костюме с принтом в виде очертаний голого тела

Российская певица Мария Бойко, более известная под псевдонимом Mia Boyka, снялась в шоу талантов в наряде с иллюзией голого тела. Соответсвующие кадры опубликованы на YouTube-канале передачи «Залетай в тренды».

25-летняя знаменитость приняла участие в музыкальной программе в качестве члена жюри. Поп-исполнительница появилась на съемочной площадке в облегающем бежевом костюме, принт которого имитирует очертания обнаженного тела. Ее образ дополнили кожаные перчатки в виде рукавов и макияж в нюдовых оттенках.

При этом бренд одежды Mia Boyka не уточняется. Помимо нее, судьями стали музыканты Мари Краймбрери и Эльдар Джарахов. Отмечается, что победитель соревнования получит возможность записать совместный трек с именитым исполнителем.

В апреле 2022 года актриса Белла Торн также пришла на прошедшую в Лос-Анджелесе премьеру фильма «Морбиус» в платье с иллюзией голого тела. Телезвезда надела на мероприятие наряд длины макси из черно-красной облегающей ткани, принт на которой изображал обнаженную женскую фигуру. Знаменитость дополнила образ массивными часами, браслетами и кольцами, а также туфлями на шпильках винного оттенка.