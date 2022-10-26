Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 26 октября 2022Забота о себе

Сексолог развеяла миф о связи оргазма и теплых носков

Сексолог Юлия Варра: теплые носки не помешают достичь оргазма

Фото: Pxhere

Достичь оргазма можно и в теплых носках, а вот холод может этому помешать, утверждает врач-сексолог Юлия Варра. В беседе с «Радио 1» она развеяла миф о связи между носками и удовольствием в постели.

Варра объяснила, что оргазм — это тонкий нейрорегулируемый психологический процесс, на который влияет множество факторов. Помешать получить удовольствие могут стресс, недостаточная прелюдия, психологическая неслаженность между партнерами и незнание эрогенных зон. Теплые носки, по ее словам, в этот список не входят.

В холодное время секс в принципе неудобен. Когда люди мерзнут, конечно, достичь оргазма не получится

Юлия Варраврач-сексолог

Специалистка советует обсуждать интимные проблемы с психологом. Если же женщина длительное время не получает оргазм, то ей требуется терапия, включающая психологическую разгрузку и физические упражнения.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

В 2012 году группа исследователей под руководством профессора Гронингенского университета Герта Хольстега пришла к выводу, что теплые носки увеличивают вероятность достижения женщиной оргазма.

Ранее акушер-гинеколог Лавания Киран из индийского Бангалора перечислила причины страха женщин перед сексом. По ее словам, женщина может отвергать секс из-за тревоги за оргазм и ожидания боли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Польше назвали условие для отказа Запада от помощи Украине
Норвегия выступила против предельной цены на газ
Россиянам назвали способ накопить большую сумму в новых реалиях
Британия договорится с ЕС о перемещении своих войск по Европе
Сексолог развеяла миф о связи оргазма и теплых носков
Девушка лишилась высокооплачиваемой работы из-за 20-секундного видео для TikTok
В Китае назвали недовольную состоянием отношений Европы и США страну ЕС
Названы основные правила пищевого поведения для снижения веса
Камеры рекордного разрешения появятся на дешевых смартфонах
Президент Израиля попытался доказать США применение БПЛА Ирана на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.