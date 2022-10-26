Сексолог развеяла миф о связи оргазма и теплых носков

Сексолог Юлия Варра: теплые носки не помешают достичь оргазма

Достичь оргазма можно и в теплых носках, а вот холод может этому помешать, утверждает врач-сексолог Юлия Варра. В беседе с «Радио 1» она развеяла миф о связи между носками и удовольствием в постели.

Варра объяснила, что оргазм — это тонкий нейрорегулируемый психологический процесс, на который влияет множество факторов. Помешать получить удовольствие могут стресс, недостаточная прелюдия, психологическая неслаженность между партнерами и незнание эрогенных зон. Теплые носки, по ее словам, в этот список не входят.

В холодное время секс в принципе неудобен. Когда люди мерзнут, конечно, достичь оргазма не получится Юлия Варра врач-сексолог

Специалистка советует обсуждать интимные проблемы с психологом. Если же женщина длительное время не получает оргазм, то ей требуется терапия, включающая психологическую разгрузку и физические упражнения.

В 2012 году группа исследователей под руководством профессора Гронингенского университета Герта Хольстега пришла к выводу, что теплые носки увеличивают вероятность достижения женщиной оргазма.

Ранее акушер-гинеколог Лавания Киран из индийского Бангалора перечислила причины страха женщин перед сексом. По ее словам, женщина может отвергать секс из-за тревоги за оргазм и ожидания боли.