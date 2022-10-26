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20:34, 26 октября 2022Мир

Посол России в Британии рассказал о данных Западу заверениях Шойгу

Посол в Британии Келин: Шойгу заверил Запад в отказе России использовать ядерное оружие
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министр оборону России Сергей Шойгу заверил западных коллег в отказе российской стороны использовать ядерное оружие. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передает ТАСС.

«Министр обороны вновь заверил каждого министра, что мы не собираемся использовать ядерное оружие», — сказал дипломат.

Келин также рассказал, что ряд глав зарубежных оборонных ведомств позитивно отреагировал на предложение главы Шойгу провести «профессиональный разговор» по поводу информации о возможной провокации украинских властей с использованием «грязной бомбы».

Ранее стратегические ядерные силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе учений с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Кроме того, из акватории Баренцева моря с подводной лодки был произведен пуск баллистической ракеты «Синева». В обоих случаях целью стал полигон Кура на Камчатке.

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Виктория Кондратьева
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