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06:10, 26 октября 2022Мир

США, Южная Корея и Япония обсудили противодействие КНДР

Yonhap: замглавы МИД США, Южной Кореи и Японии обсудили возможные ядерные испытания в КНДР

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Заместители министров иностранных дел Южной Кореи, США и Японии провели консультации по вопросам безопасности в мире и в регионе на фоне опасений по поводу возможного ядерного испытания в КНДР. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Первый замглавы МИД Южной Кореи Чо Хен Дон провел трехстороннюю встречу со своими коллегами из США и Японии — Уэнди Шерман и Такео Мори в среду, 26 октября, в Токио. Дипломаты обсудили пути «противодействия угрозам со стороны Северной Кореи».

Встреча состоялась на фоне предположений о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может вскоре провести еще одно ядерное испытание и совершить дополнительные провокации.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый с 2017 года взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен.

США пригрозили КНДР последствиями в случае новых испытаний ядерного оружия. При этом, представитель Госдепартамента Нед Прайс заверил, что у Вашингтона нет «враждебного настроя» по отношению к Северной Корее.

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Марина Совина
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