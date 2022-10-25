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23:18, 25 октября 2022Мир

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания

Представитель Госдепа США Прайс пригрозил КНДР последствиями за испытания ядерного оружия

Фото: KCNA / Reuters

КНДР ждут последствия в случае новых испытаний ядерного оружия, пригрозил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будут последствия в случае седьмого испытания ядерного оружия», — заявил Прайс, призвав Пхеньян к дипломатическому урегулированию ситуации для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Представитель госдепа уточнил, что у США нет «враждебного настроя» по отношению к Северной Корее.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен.

США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

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Марина Совина
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