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11:32, 26 октября 2022Мир

Северной Корее пригрозили «беспрецедентным ответом» при новом ядерном испытании

США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР «беспрецедентным ответом» при ядерном испытании

Фото: KCNA / Reuters

Северной Корее грозит серьезный ответ в случае нового ядерного испытания. С таким заявлением выступил первый заместитель главы МИД Южной Кореи Чо Хен Дон на совместном заседании с коллегами из США и Японии, передает Reuters.

«Мы согласились с тем, что беспрецедентный масштаб реагирования будет необходим, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание», — заявил он.

Его американская коллега заместитель госсекретаря Венди Шерман добавила, что Северной Корее следует воздержаться от дальнейших провокаций. По ее словам, такие действия являются безрассудными и глубоко дестабилизируют обстановку в регионе.

«Мы действительно надеемся, что все члены Совета Безопасности поймут, что любое применение ядерного оружия изменит мир невероятным образом», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предупредили КНДР о серьезных последствиях в случае седьмого испытания ядерного оружия. Официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс также уточнил, что Вашингтон не настроен враждебно по отношению к северокорейской стороне.

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Виктория Кондратьева
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