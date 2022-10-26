Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 26 октября 2022Мир

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина

Президент Гвинеи-Бисау Эмбало передал Зеленскому послание Путина о переговорах
СюжетПресс-конференция Путина:
Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский

Умару Сисоку Эмбало и Владимир Зеленский. Кадр: Telegram-канал Zelensky/ Official

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание российского лидера Владимира Путина о готовности к переговорам между Москвой и Киевом. Видеозапись совместной пресс-конференции опубликована в Telegram-канале главы украинского государства.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — заявил Умару Сисоку Эмбало.

Он добавил, что видит себя «носителем импульсов» для налаживания отношений между Украиной и Россией.
Лидер Гвинеи-Бисау отметил, что Африка может приложить усилия для урегулирования конфликта, это стало одной из целей его визита в Москву и Киев.

25 октября Эмбало провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств, среди прочего, обсудили вопросы взаимодействия России и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которой Эмбало является председателем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова
В ЛНР задержали подозреваемого в передаче Украине данных о российской армии
Итальянский премьер назвала способ достигнуть мира на Украине
В США поддержали план Маска по урегулированию кризиса на Украине
В Москве арестовали бывшего главреда Tatler
Эндокринолог Павлова поделилась формулами для похудения
Госдеп высказался о возможности применения ядерного оружия Россией
Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина
В России предупредили США о недопустимости вовлечения в бои на Украине
Депутат Госдумы записался в добровольцы для участия в спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.