Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина

Президент Гвинеи-Бисау Эмбало передал Зеленскому послание Путина о переговорах

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому послание российского лидера Владимира Путина о готовности к переговорам между Москвой и Киевом. Видеозапись совместной пресс-конференции опубликована в Telegram-канале главы украинского государства.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», — заявил Умару Сисоку Эмбало.

Он добавил, что видит себя «носителем импульсов» для налаживания отношений между Украиной и Россией.

Лидер Гвинеи-Бисау отметил, что Африка может приложить усилия для урегулирования конфликта, это стало одной из целей его визита в Москву и Киев.

25 октября Эмбало провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры государств, среди прочего, обсудили вопросы взаимодействия России и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в которой Эмбало является председателем.