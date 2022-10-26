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16:09, 26 октября 2022Силовые структуры

Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания

Путин обсудил с членами Совбеза совершенствование исполнения уголовного наказания в России
Начало событий в новости Путин поручил усилить меры безопасности в России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности меры по совершенствованию исполнения уголовного наказания в стране, передает ТАСС

Открывая заседание с постоянными членами Совбеза, глава государства заявил, что его темой станет обсуждение мер по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания.

Путин передал слово министру юстиции России Константину Чуйченко, который выступит с докладом по теме оперативного совещания.

Ранее 26 октября президент России поручил усилить безопасность на объектах инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. Об этом он заявил в ходе встречи с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ.

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Любовь Ширижик
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