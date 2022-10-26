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15:07, 26 октября 2022Россия

Путин поручил усилить меры безопасности в России

Путин поручил усилить безопасность на объектах российской инфраструктуры
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Ильин / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил усилить безопасность на объектах инфраструктуры и в местах массового скопления граждан. Об этом он заявил в ходе встречи с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Трансляция его выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Инцидент на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что борьба с киберпреступностью и наркобизнесом, развитие сотрудничества в сфере охраны государственных рубежей и ликвидация трансграничных преступных сообществ по-прежнему входят в список актуальных задач Содружества.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. ФСБ России назвала причастным к взрыву главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным заявил, что произошедшее является терактом.

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Варвара Родикова
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