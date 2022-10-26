Путин заявил о запугивании стран СНГ

Президент России Владимир Путин заявил о шантаже и запугивании на пространстве СНГ

Некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб и силовых ведомств стран СНГ. Трансляция его выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, мир становится многополярным, но некоторые западные страны «пытаются сохранить свою шатающуюся гегемонию», а потому конфликтный потенциал в мире и регионе остается очень высоким.

Ранее в октябре в Казахстане прошел саммит глав стран СНГ. В нем приняли участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Туркмении, Таджикистана и Узбекистана. Представители Украины и Молдавии на саммит не приехали.

Зампредседателя исполкома СНГ Леонид Анфимов напомнил, что Украина все еще является полноправным членом организации и никто не делает ее изгоем.