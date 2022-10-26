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18:54, 26 октября 2022Мир

Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины

Бывший командующий войсками США в Европе Ходжес заявил об отсутствии у США ПВО для Украины
СюжетРабота систем ПВО:
Бен Ходжес

Бен Ходжес. Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta / Reuters

У США нет возможностей обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

«У нас недостаточно средств для воздушной защиты всей Европы. За последние восемь месяцев мы узнали, что требования оказались намного серьезнее, чем предполагалось», — рассказал американский генерал.

По словам военного, систем, переданных украинской стороне, недостаточно для перехвата российских ракет. Ходжес выразил надежду, что западные страны найдут необходимые ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на поставки западных систем противовоздушной обороны (ПВО) от Германии, Франции и Италии. По его словам, Берлин, Париж и Рим производят системы ПВО вместе и могут помочь Украине с передачей этого оружия.

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Виктория Кондратьева
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