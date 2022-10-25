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11:16, 25 октября 2022Бывший СССР

Зеленский понадеялся на западное ПВО

Президент Украины Зеленский понадеялся, что Германия, Франция и Италия поставят Киеву ПВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на поставки западных систем противовоздушной обороны (ПВО) от Германии, Франции и Италии. Об этом он заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, Берлин, Париж и Рим производят системы ПВО вместе и могут помочь Украине передачей этого оружия.

«Мы хотим, чтобы наши беженцы вернулись на Украину, мы должны восстановить нашу экономику, чтобы дети ходили в школу, чтобы общество вновь жило полноценной жизнью. А для этого нам нужно оружие против атак с воздуха и для обеспечения безопасности гражданского населения», — сказал украинский лидер.

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Зеленский раскрыл и детали телефонного разговора с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Она заверила его «в своей полной поддержке Украины против российской агрессии».

Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц. От Европейского союза Киев надеется получать около двух миллиардов долларов в месяц, подчеркнул советник украинского лидера.

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