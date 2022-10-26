Роспотребнадзор оценил вероятность резкого роста заболеваемости COVID-19

Попова заявила, что в РФ не ожидается резкого роста заболеваемости COVID-19

В России к концу осени возможен подъем заболеваемости COVID-19, резкого роста не ожидается, эпидемиологическая ситуация в стране управляемая. Такую оценку озвучила глава Роспотребназдора Анна Попова. Ее в среду, 26 октября, цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день прогнозов резкого, угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя, как сезонная инфекция, респираторная инфекция, вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем», — сказала главный санитарный врач страны.

Ранее стало известно, что в стране выявили два новых варианта коронавируса, среди которых есть «цербер». Попова считает, что есть вероятность дальнейшего распространения новых вариантов инфекции. Она также сообщила, что вводить ограничения в связи с этим не планируется.

По ее словам, в России пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости.

По данным оперативного штаба, в стране за сутки зарегистрировали 7518 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 394 360 человек. Больше всего новых пациентов зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Самарской области.