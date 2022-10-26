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15:43, 26 октября 2022Интернет и СМИ

Перспективы Рунета в случае отключения от глобальной сети оценили

Директор ЦМУ Хуторцев заявил, что Рунет при отключении от сети сможет работать автономно

Фото: Štefan Štefančík / Unsplash

Российский сегмент интернета сможет продолжить автономную работу в случае отключения от глобальной сети. Об этом заявил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ) подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» Сергей Хуторцев, передает ТАСС.

«Мы каждый год проводим учения по устойчивости и безопасности сетей связи. В этом году учения были направлены в первую очередь на кибербезопасность, мы потренировались отражать DDoS-атаки, провели много совместных мероприятий на базе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ)», — рассказал директор ЦМУ.

Оценивая перспективы Рунета при отключении от глобальной сети, Хуторцев отметил, что российский сегмент в этом случае будет готов к автономной работе. Он подчеркнул, что для надежного функционирования российских ресурсов необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к отечественным ресурсам.

«Для комплексного отражения атак на ресурсы и сайты российского сегмента сети интернет необходимо создавать на базе ТСПУ национальную систему противодействия DDoS-атакам и обеспечить на государственном уровне координацию действий операторов связи, владельцев ресурсов и организаций по кибербезопасности», — заключил специалист.

Ранее зампред правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал о крупнейшей хакерской атаке, которая была совершена на экосистемы организации 7 октября. Она длилась более суток. Как отметил Кузнецов, перебоев в работе банка и экосистемы не было. Он также подчеркнул, что после 24 февраля количество хакерских атак беспрецедентно выросло.

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Олег Давыдов
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