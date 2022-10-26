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14:04, 26 октября 2022Культура

Картину Рубенса «Саломея» выставили на торги за 35 миллионов долларов

Картину Питера Пауля Рубенса «Саломея» выставили на торги за 35 миллионов долларов

Картину нидерландского художника Питера Пауля Рубенса «Саломея с головой святого Иоанна Крестителя» выставили на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Guardian.

Лот оценили в 25-35 миллионов долларов. Отмечается, что картина, датируемая 1609 годом, может стать самой дорогой проданной работой старых мастеров. Торги пройдут в Нью-Йорке в январе 2023 года. Всего на аукционе представят 10 произведений из собрания Рубенса.

«Саломея» отражает трагический библейский сюжет, когда Иоанн Креститель стал жертвой прихоти падчерицы царя Ирода Саломеи. Девушка приказала принести ей в качестве вознаграждения за танец отрубленную голову пророка.

На протяжении 200 лет полотно Рубенса считалось утерянным. Картина была найдена в 1998 году.

Ранее сообщалось о том, что картину художника Тициана Вечеллио выставили на аукцион за 12 миллионов фунтов стерлингов.

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Дениза Мацаева
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