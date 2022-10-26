Арестованный россиянин заявил о замучившем его украинскими песнями сокамернике

«Ъ»: арестованный топ-менеджер пожаловался на распевающего украинские песни сокамерника

Арестованный топ-менеджер компании «Газпром газораспределение Краснодар» Александр Савостьянов пожаловался на давление со стороны следствия, которое подсаживает к нему в камеру «неприятный контингент», чтобы заставить признать вину и заключить досудебное соглашение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На заседании в Басманном суде Москвы, который рассматривал ходатайство следователя о продлении срока ареста, Савостьянов заявил, что сначала к нему в камеру в СИЗО «Лефортово» поместили осужденного за торговлю наркотиками, который уговаривал пойти на сделку со следствием. Затем его сменил террорист из Средней Азии, мучивший топ-менеджера чтением молитв и запретами. Теперь его изводит гражданин Украины, осужденный за экстремизм, который распевает украинские песни, а после теракта на Крымском мосту так бурно радовался, что Савостьянов был готов его побить. Высказавшись, он поинтересовался у следователя, зачем тот подсаживает к нему «неприятный контингент», однако не получил ответа.

Несмотря на жалобы, суд продлил ему и остальным фигурантам дела срок ареста до 22 ноября. По версии следствия, шестеро краснодарских газовиков создали организованное преступное сообщество (ОПС) для получения «откатов» на 60 миллионов рублей за подключение к газовым сетям. Они категорически отрицают свою вину.