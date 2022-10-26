Парламент Сербии утвердил новое правительство республики во главе с Аной Брнабич

Депутаты сербского парламента избрали новое правительство во главе с Аной Брнабич. Об этом сообщает ТАСС.

«Из 225 депутатов, приступивших к голосованию, за предложение проголосовали 157 народных депутатов, против — 68, воздержавшихся не было, отсутствовали 25 депутатов. За проголосовали 157 депутатов, что составляет большинство, парламент утвердил правительство, поздравляю», — заявил спикер парламента республики Владимир Орлич.

Члены кабмина уже принесли присягу. В состав правительства вошли первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов Синиша Мали.

Президент Сербии Александр Вучич выдвинул кандидатуру и.о. председателя правительства Аны Брнабич на пост премьер-министра страны на новый срок в августе. При этом сербский лидер подчеркнул, что она не будет занимать пост премьер-министра четыре года, так как изменения в составе правительства пройдут в 2024 году.

Брнабич возглавила сербское правительство в 2017 году. Выборы президента и внеочередные парламентские состоялись 3 апреля, а 14 июля начались консультации президента с политическими партиями о формировании нового кабинета министров.