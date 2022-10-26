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17:47, 26 октября 2022Из жизни

Неизвестные устроили ритуал с секс-куклами возле буддийского храма

В Мьянме неизвестные устроили ритуал с секс-куклами перед буддийским храмом

Фото: The Vibes

Группа неизвестных устроила ритуал с двумя куклами для секса возле пагоды Шведагон в Мьянме. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Около восьми человек попытались пронести секс-кукол в буддийский храм, однако их выгнала охрана. Тогда они направились на автостоянку недалеко от пагоды и начали ритуал там. Две секс-куклы были одеты в национальные женские костюмы и тиары, а их ладони сложены на уровне груди. Отмечается, что в таких одеяниях фигуры были похожи на духов-хранителей, приносящих защиту и удачу. Возле секс-кукол разложили подношения в виде фруктов и цветов.

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Министерство по делам религий и культуры Мьянмы планирует привлечь участников ритуала к ответственности за «оскорбление буддийской религии».

Ранее сообщалось, что воры подбросили монаху 14 древних идолов, похищенных из храма в Индии. К идолам прилагалась записка, в которой преступники пожаловались, что после кражи их начали мучить ночные кошмары.

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Алиса Удовик
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