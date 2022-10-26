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18:23, 26 октября 2022Россия

В Петербурге зарегистрировали первую жалобу на штраф за неявку по повестке

Суд Петербурга зарегистрировал первую жалобу на штраф за неявку в военкомат по повестке

Фото: Кошелев Илья / Globallookpress.com

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал первую жалобу на штраф за неявку в военкомат по повестке. Об этом в среду, 26 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

В начале октября Павлу Логвинову выписали штраф в размере в 1,5 тысячи рублей за неявку в установленное время без уважительной причины.

«При этом сам молодой человек утверждает, что в военкомате был, и просит прекратить производство по делу. Суд принял жалобу к производству», — уточняет пресс-служба.

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20 октября стало известно, что приморский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка. Алексей Рачеев получил повестку от военкомата о призыве, хотя у него есть бронь.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывают тех, у кого есть боевой опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в действующую армию будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Евгения Куликова
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