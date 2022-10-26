Украшавший себя орденами на портретах российский чиновник получил условный срок

Суд приговорил к 4 годам условно экс-замглавы Ростовской области Сидаша за злоупотребления

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам условно бывшего вице-губернатора Ростовской области Сергея Сидаша за злоупотребление должностными полномочиями при строительстве стадиона «Ростов Арена». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Еще двое фигурантов дела — учредитель компании «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и ее гендиректор Андрей Андросов — получили по пять лет условно за мошенничество.

По версии следствия, экс-замглавы области допустил поставку на стройку дешевого мелкозернистого песка вместо более дорогого крупнозернистого, в результате бюджету был нанесен ущерб на 223 миллиона рублей. Российского чиновника арестовали 22 мая 2019 года. При обысках у него была обнаружена коллекция элитных часов на общую сумму около 116 тысяч долларов, крупные суммы в рублях и иностранной валюте, драгоценности и портреты, на которых он украшен орденами и медалями.

Сидаш с 2010-го по 2015 год был министром ЖКХ региона, а затем в течение года занимал должность советника губернатора — до своего назначения на должность вице-губернатора по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры в сентябре 2016 года.