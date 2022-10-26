Заложница «Норд-Оста» дала советы по выживанию во время терактов

Заложница «Норд-Оста»: при теракте берегите силы, не паникуйте, заботьтесь о еде и питье

Россиянка Ольга Бадсон-Черняк, которая 20 лет назад оказалась одной из заложниц в Театральном центре на Дубровке, рассказала «Ленте.ру» о том, с чем столкнулись захваченные террористами люди, а также дала несколько советов по выживанию во время терактов.

«Я как-то спросила у дочери: "Скажи мне, пожалуйста, мои интервью о пережитом вообще нужны людям?". Она сказала: "Мама, однозначно нужны, но с тем аспектом, чтобы вычленить оттуда информацию для других — о том, что делать в случае, если ты попадешь в центр какой-то нехорошей ситуации"», — отметила Бадсон-Черняк.

По ее словам, самый главный совет при любой опасности — «отойти в сторону и откуда-то издали вызвать полицию». Однако, если человек все же оказался в центре террористического акта, важно беречь свои силы и не паниковать. «Страх — это нормально, но вот в панической атаке вы можете сделать глупость, либо впасть в ступор, когда надо будет бежать», — объяснила она.

Бадсон-Черняк вспомнила, что некоторые заложники рассчитывали на освобождение через час. Женщина сразу поняла, что захват в «Норд-Осте» продлится не одни сутки, поэтому они с мужем установили дежурства и спали по очереди.

Спасшаяся женщина также посоветовала думать насчет еды и питья, а также о том, как использовать оказавшиеся в карманах вещи. Хорошо, если удастся найти в карманах конфеты или жвачку с сахаром.

«Мне вот, например, пригодились мои сигариллы вишневые. У меня был портсигар. В нем лежали прекрасные ароматные сигариллы. Я их все раздала людям. Мы их разломали на мелкие кусочки и, нюхая, спасались от ужасного запаха, стоявшего в зале от оркестровой ямы, превращенной в туалет», — сказала она.

Чеченские террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили театральный центр на Дубровке 23 октября 2002 года. Заложниками боевиков стали 916 человек, в том числе около 100 детей. Боевики заминировали здание, а в зале рассадили смертниц. Они потребовали, чтобы российские власти прекратили контртеррористическую операцию в Чечне.

26 октября спецслужбы приняли решение начать штурм, во время которого погибли 130 человек, многие из которых не проснулись, вдохнув пущенный в здание газ.