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16:42, 26 октября 2022Забота о себе

Студент тайком снял на видео секс с девушками из Tinder и попал под суд

В Сингапуре студент снял на видео секс со знакомыми из Tinder и попал под суд

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Студент университета в Сингапуре тайком снял на видео, как занимается сексом с женщинами, и попал под суд. Об этом сообщает Channel News Asia.

26-летний Джоэль Чань Йорк Йи признал вину в двух случаях записи интимных видео без согласия второй стороны. Еще два обвинения будут рассмотрены в суде.

В 2020 году Чань познакомился с 18-летней девушкой через приложение для знакомств Tinder. Они начали общаться в соцсетях, затем решили встретиться. Новая знакомая пришла в общежитие университета, где жил Чань, и пара занялась сексом.

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Во время встречи девушка поняла, что мужчина направляет на них камеру своего телефона. Она спросила, снимает ли он происходящее на видео. Хотя тот ответил отрицательно, девушка забрала у него телефон и спрятала его под подушку. Лишь после этого они продолжили соитие.

Позже в тот же день Чань несколько раз спросил, можно ли ему записать секс на видео, но девушка всякий раз отвечала отказом. За обедом мужчина предложил ей начать встречаться, но она не захотела. После этого Чань удалил ее из совпавших пар в Tinder и закрыл ей доступ к своим страницам в соцсетях.

Вскоре он познакомился через TInder c 20-летней студенткой. В ноябре 2020 года она пришла к нему домой, и они занялись сексом. Чань снял произошедшее на видео без ее согласия. Позднее он снял еще одно видео, на котором видны интимные части тела пострадавшей.

В суде не уточнили, каким образом о произошедшем стало известно правоохранительным органам. Приговор мужчине будет вынесен в декабре.

Ранее акушер-гинеколог Лавания Киран из индийского Бангалора рассказала, что женщина может отвергать секс из-за тревоги за оргазм и ожидания боли. Одной из причин повышенной тревожности перед сексуальным контактом, по ее словам, является дисморфия — переживания о якобы недостаточно хорошо выглядящем теле.

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Алиса Дмитриева
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