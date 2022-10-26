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17:22, 26 октября 2022Мир

В Швейцарии сравнили изоляцию России в мире и на Западе

Федсовет Швейцарии признал, что изоляция России в мире не так сильна, как на Западе

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Изоляция России в глобальном масштабе не так сильна, как на Западе и в Европе, что, несомненно, является доказательством многополярного мира. Так реакцию на действия России на Украине сравнили члены Федсовета Швейцарии в новом отчете о нейтралитете страны.

«Именно западные государства в первую очередь отреагировали на нападение на Украину санкциями. Из членов G20 девять государств не ввели санкции», — говорится в документе. Власти признали, что не все государства пожелали однозначно занять какую-либо сторону в украинском кризисе.

«Мир стал многополярным. В этом контексте война на Украине частично изменила существующую региональную динамику, создав новые зависимости и сети, особенно в том, что касается энергоснабжения и продовольственной безопасности», — резюмировали авторы отчета.

Ранее верхняя палата Сейма Польши приняла резолюцию, в которой назвала власти России «террористическим режимом». Уточняется, что 85 сенаторов единогласно выступили в поддержку документа, в котором говорится об осуждении действий России на территории Украины. Кроме того, Сенат призвал мировое сообщество помочь Международному уголовному суду в расследовании дел виновных в преступлениях на Украине.

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Дмитрий Сотак
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