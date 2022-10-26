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08:15, 26 октября 2022Спорт

Российский футболист рассказал о жизни на 20 тысяч рублей

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о жизни на 20 тысяч рублей
Владимир Сычевой (слева)

Владимир Сычевой (слева). Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Владимир Сычевой рассказал о жизни на 20 тысяч рублей. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. Конкурирую с [нападающим «Зенита»] Малкомом, [хавбеком «Спартака»] Промесом, [форвардом красно-белых Александром] Соболевым и многими другими», — поделился Сычевой. Он отметил, что ему приятны такие изменения в жизни, и сравнил это со сказкой.

Сычевой выступает за «Оренбург» с 2021 года. В текущем сезоне форвард провел за команду 14 матчей во всех турнирах. В них он 13 раз поразил ворота соперников и отдал одну голевую передачу.

Ранее футболист сборной России Александр Коваленко рассказал о жизни на 18 тысяч рублей. «С премиальными максимум несколько раз до 30 доходило. Тяжело? Да не особо. Мне много не надо, да и брат первое время помогал с финансами», — заявил спортсмен.

Дарья Коршунова
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