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14:32, 26 октября 2022Россия

Шойгу рассказал о тренировке по нанесению массированного ядерного удара

Глава Минобороны Шойгу: Путин провел тренировку по нанесению ответного ядерного удара
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин провел тренировку сил стратегического сдерживания по массированному ядерному удару в ответ на аналогичный удар условного противника. Об этом рассказал глава Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

«Под вашим руководством проводится тренировка (...), в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — обратился к Путину Шойгу.

Ранее Россия потребовала от Украины и ее «западных кураторов» прекратить совершать шаги, которые подводят мир к ядерной катастрофе. Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

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