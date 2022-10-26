Шойгу рассказал о тренировке по нанесению массированного ядерного удара

Глава Минобороны Шойгу: Путин провел тренировку по нанесению ответного ядерного удара

Президент России Владимир Путин провел тренировку сил стратегического сдерживания по массированному ядерному удару в ответ на аналогичный удар условного противника. Об этом рассказал глава Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

«Под вашим руководством проводится тренировка (...), в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — обратился к Путину Шойгу.

Ранее Россия потребовала от Украины и ее «западных кураторов» прекратить совершать шаги, которые подводят мир к ядерной катастрофе. Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.