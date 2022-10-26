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17:58, 26 октября 2022Россия

В ДНР заявили о «пакете проблем» в освобождаемых от ВСУ городах

Врио главы ДНР Пушилин заявил о возможном пакете проблем в освобожденных городах из-за ВСУ

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) городах можно будет столкнуться с достаточным количеством проблем. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил во время совещания в Амвросиевке, передает РИА Новости.

По его словам, к проблемам в оставленных ВСУ населенных пунктах могут привести действия украинских военных. «С учетом того, как ведет себя противник, мы получим свои города, я говорю про Славянск, Краматорск... С достаточным пакетом проблем», — заявил он.

Ранее Пушилин сообщал, что введение военного положения в новых российских регионах принесет стране пользу. По его словам, благодаря этому, в частности, у местных штабов территориальной обороны «появится возможность координации с федеральными органами власти».

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Алевтина Запольская
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