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20:21, 19 октября 2022Россия

В ДНР объяснили пользу введения военного положения

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что военное положение обеспечит координацию штабов

Фото: РИА Новости

Введение военного положения в новых регионах России принесет пользу стране, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Поэтому здесь я вижу только улучшение в том плане, что теперь у наших штабов [территориальной обороны] появится возможность координации с федеральным уровнем, с федеральными органами власти», — объяснил он.

По его словам, штабы теробороны в республике были учреждены задолго до специальной военной операции. Пушилин уточнил, что эти ведомства обеспечивают безопасность населения в каждом городе и районе ДНР.

Ранее 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, Луганской народной республике (ЛНР), а также на территориях Запорожской и Херсонской областей. В тексте документа говорится, что военное положение вступает в силу с 0:00 20 октября.

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Алевтина Запольская
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