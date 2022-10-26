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08:46, 26 октября 2022Мир

Главы Минобороны Японии и Финляндии обсудили Украину

Министры обороны Японии и Финляндии обсудили Украину и двустороннее сотрудничество

Фото: Albert Koshelev / Globallookpress.com

Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада встретился в Токио со своим финским коллегой Антти Кайкконеном. В ходе беседы министры обсудили ситуацию вокруг Украины, передает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство.

«Министры обменялись мнениями о региональной ситуации и подтвердили важность единства международного сообщества, включая Японию и Финляндию, в то время, когда оно сталкивается со сложной обстановкой в сфере безопасности», — сказано в заявлении министерства.

Отмечается, что Кайконнен заявил об исторической решении Хельсинки из-за боевых действий на Украине. «Крайне важно развивать оборонное сотрудничество с Японией с учетом нашего будущего членства в НАТО», — заключил он.

Ранее ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в своей статье для The New Yorker назвал причину спецоперации России на Украине. По его словам, Запад мог предотвратить спецоперацию и ее последствия, если бы признал вхождение Крыма в состав России.

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Виктория Кондратьева
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