Украина пожаловалась властям Черногории на кафе
Черногорская полиция допросила владельца «Русского бара» после жалобы посольства Украины
Владельца кафе «Руски бар» («Русский бар») Брано Марича допросила полиция Черногории по заявлению посольства Украины, сообщает Telegram-канал «Sputnik Дальнее зарубежье». В заведении висят российские флаги, а также портрет президента России Владимира Путина.
«Наше кафе носит название "Руски бар" уже 11 лет, и до сих пор у нас не было никаких проблем из-за этого. В кафе есть портрет Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z. Эта буква также находится на фасаде с внешней стороны кафе и под номером подъезда, и мы не собираемся ничего менять», — рассказал Марич.
В августе охранники одного из пляжей Черногории выгнали отдыхающих украинцев. Поводом для этого послужило вывешивание украинского флага на одном из шезлонгов.