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20:09, 26 октября 2022Бывший СССР

Украина пожаловалась властям Черногории на кафе

Черногорская полиция допросила владельца «Русского бара» после жалобы посольства Украины

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Владельца кафе «Руски бар» («Русский бар») Брано Марича допросила полиция Черногории по заявлению посольства Украины, сообщает Telegram-канал «Sputnik Дальнее зарубежье». В заведении висят российские флаги, а также портрет президента России Владимира Путина.

«Наше кафе носит название "Руски бар" уже 11 лет, и до сих пор у нас не было никаких проблем из-за этого. В кафе есть портрет Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z. Эта буква также находится на фасаде с внешней стороны кафе и под номером подъезда, и мы не собираемся ничего менять», — рассказал Марич.

В августе охранники одного из пляжей Черногории выгнали отдыхающих украинцев. Поводом для этого послужило вывешивание украинского флага на одном из шезлонгов.

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Василий Мека
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