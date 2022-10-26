Отношения Франции и Германии описали словами «на дне»

Die Welt: президент Франции Макрон попытался критикой загнать в угол канцлера ФРГ Шольца

Отношениям Франции и Германии грозит окончательный разрыв на фоне разногласий их лидеров, президента Эммануэля Макрона и канцлера Олафа Шольца. Об этом пишет обозреватель Мартина Мейстер для немецкого издания Die Welt.

«Отношения двух стран находятся на дне: вечные споры о ценах на энергоносители, военных проектах и трубопроводе MidCat из Испании во Францию», — написала она. Обозреватель также добавила, что Париж раскритиковал решение немецкого политика направить 200 миллиардов евро на поддержку экономики своей страны.

По ее словам, Макрон попытался загнать в угол Шольца с помощью критики, чтобы показать, что следует учитывать мнение Парижа. Кроме того, французские СМИ в грубом тоне описывают конец идиллии в двусторонних отношениях: ФРГ называют «одиноким гонщиком, страной-эгоистом», которая не заботится о своих партнерах.

«О Берлине [во Франции] сейчас вспоминают с разочарованием, раздражением и горечью», — сказано в материале.

Другие западные СМИ сообщают, что 26 октября у Шольца и Макрона должны пройти переговоры. Уточняется, что стороны обсудят вопросы энергетики, отношения с Китаем, а также украинский конфликт.

Ранее французский лидер раскритиковал немецкого коллегу за решение выделит дополнительное финансирование на энергосферу Германии. Отмечается, что из-за этого Макрон отменил запланированную встречу с Шольцем.