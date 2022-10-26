Женщина похудела вдвое и смогла сдвинуть 40-тонный грузовик

Daily Mail: весившая 177 килограммов женщина похудела вдвое и увлеклась бодибилдингом

28-летняя Викки Миллс из английского города Линкольн, Великобритания, похудела вдвое, увлеклась бодибилдингом и смогла сдвинуть 40-тонный грузовик. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина, страдавшая от патологического ожирения, решила сбросить вес в январе 2021 года. Миллс, в то время весившая 177 килограммов, изменила свой привычный рацион, заменив еду из ресторанов быстрого питания на полезные продукты, отказалась от алкоголя и начала заниматься спортом. Несмотря на заметный результат, она обнаружила множество «глубоко укоренившихся психологических травм», которые тормозили процесс похудения.

Несмотря на это, Миллс не отступила и продолжила бороться с избыточным весом. Она записалась в тренажерный зал и увлеклась силовыми тренировками. Всего за полтора года женщина похудела на 63 килограмма и совершила поступок, о котором раньше не могла и подумать, — поднялась на шотландскую гору Бен-Невис высотой 1,3 километра. «Я просто продолжала идти вперед, шаг за шагом, и постепенно добралась до вершины», — вспоминает женщина.

Позже она приняла участие в ежегодном соревновании Truck Push/Pull по перемещению тяжелых предметов, которое устраивают в английском графстве Линкольншир. Она заняла второе место среди женщин и стала единственной участницей, которая смогла сдвинуть 40-тонный грузовик на 10 метров за одну минуту.

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