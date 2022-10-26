В сети удивились реакции коллег сотрудницы офиса на ее деловое платье

Коллеги блогерши Сьерры из США назвали неуместным ее деловое синее платье Calvin Klein

Деловой наряд сотрудницы офиса Сьерры из США коллеги назвали неуместным. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 112 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах блогерша предстала в облегающем синем платье Calvin Klein выше колена с U-образным вырезом горловины, который не обнажал грудь. При этом юзерша заявила, что на работе женщины критикуют ее за данный образ, а мужчины оценивающе рассматривают ее фигуру. «Женщины в офисе ранее назвали меня шлюхой. Но все, что я ношу, это платья, подобные этому», — призналась автор видео.

Ролик набрал более 550 тысяч просмотров. В свою очередь зрители удивились реакции коллег американки. «Это самая обычная деловая одежда», «Вы одеты подобающим образом, а они просто завидуют», «Единственное, что здесь неуместно, — это их поведение», «Ты выглядишь прекрасно, жаль, что тебе пришлось столкнуться с таким отношением», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее изучающая юриспруденцию студентка Клэр Кокран из США обвинила в домогательствах начальника, раскритиковавшего ее за отсутствие бюстгальтера.