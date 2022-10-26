Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:52, 26 октября 2022Ценности

В сети удивились реакции коллег сотрудницы офиса на ее деловое платье

Коллеги блогерши Сьерры из США назвали неуместным ее деловое синее платье Calvin Klein

Кадр: @officialsierranico / TikTok

Деловой наряд сотрудницы офиса Сьерры из США коллеги назвали неуместным. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 112 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах блогерша предстала в облегающем синем платье Calvin Klein выше колена с U-образным вырезом горловины, который не обнажал грудь. При этом юзерша заявила, что на работе женщины критикуют ее за данный образ, а мужчины оценивающе рассматривают ее фигуру. «Женщины в офисе ранее назвали меня шлюхой. Но все, что я ношу, это платья, подобные этому», — призналась автор видео.

Ролик набрал более 550 тысяч просмотров. В свою очередь зрители удивились реакции коллег американки. «Это самая обычная деловая одежда», «Вы одеты подобающим образом, а они просто завидуют», «Единственное, что здесь неуместно, — это их поведение», «Ты выглядишь прекрасно, жаль, что тебе пришлось столкнуться с таким отношением», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее изучающая юриспруденцию студентка Клэр Кокран из США обвинила в домогательствах начальника, раскритиковавшего ее за отсутствие бюстгальтера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Коммерческого директора Собчак обвинили в вымогательстве у Сергея Чемезова
Ставки по ипотеке в США достигли рекордного уровня за 21 год
Молдавия оказалась не в курсе поставок российского газа в ноябре
Минэкономразвития сообщило о замедлении инфляции
Суд арестовал коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве у Чемезова
Мужчина привел мать на свидание с новой знакомой
Мария Львова-Белова провела пресс-конференцию по итогам года работы
Джулия Фокс показала способ сделать новую одежду из старого полотенца
Посол России в Британии рассказал о данных Западу заверениях Шойгу
У тюленей обнаружили чувство ритма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.