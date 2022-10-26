Оценены шансы продления зерновой сделки

Депутат Журова исключила препятствия со стороны России для продления зерновой сделки

У России нет оснований препятствовать продлению зерновой сделки с Украиной. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она оценила шансы увеличить срок действия соглашения.

Призывы НАТО и ООН продлить сделку по вывозу украинского зерна нужны, чтобы создать иллюзию проблем, считает депутат.

«На самом деле это все делается, чтобы озвучить, что якобы Россия сопротивляется принятию или продлению этого документа. Хотя никто сопротивляться не собирается, особенно [в вопросах] обеспечения продовольствием, зерном других стран, выполнения контрактов. Мы первоначально говорили, что не будем каким-то образом этому препятствовать, это же неправильно. А это специально так преподносится, как будто есть проблема, о которой они пытаются говорить», — считает парламентарий.

Обычные люди прочитают и подумают: "Россия сопротивляется, а НАТО их уговаривает". А на самом деле выяснится, что ничего не мешает нам продлить это соглашение Светлана Журова депутат Госдумы

По словам Светланы Журовой, несмотря на то что Украина не является крупным поставщиком зерна на мировом рынке, препятствовать этим поставкам нельзя. От них может зависеть продовольственная безопасность некоторых стран, утверждает она.

20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки. По его словам, часть договоренности, которая касается экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как та, что касается вывоза украинского продовольствия по Черному морю.

Сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.