Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки

Захарова заявила, что Россия примет решение о продлении продуктовой сделки после 18 ноября

Российская сторона примет решение о том, стоит ли продлевать продуктовую сделку с Турцией, ООН и Украиной после 18 ноября — когда закончится ее первый этап. Пока Москва «не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Цитату приводит РИА Новости.

«Генсек ООН [Антониу Гутерриш] сказал, что речь идет о пакетном соглашении, это была его идея — о равноценности, равнозначности всех... мы видим, что часть, связанная с украинским зерном, выполняется», — заявила дипломат, добавив, что, по ее мнению, российская часть не выполняется.

Захарова добавила: несмотря на заявления западных политиков о том, что проблем с экспортом российского продовольствия и удобрений нет, «проблемы, конечно, есть».

Сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.