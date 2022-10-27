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20:32, 27 октября 2022Спорт

Бывшего американского баскетболиста арестовали за взлом авто и побег от полиции

Бывшего баскетболиста «Бостон Селтикс» Уэста арестовали за взлом авто и побег от полиции

Фото: Mike Stone / Reuters

Бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Делонте Уэста арестовали за взлом авто и побег от полиции. Об этом сообщает TMZ Sports.

По информации источника, инцидент произошел 15 октября на парковке в округе Фэрфакс, штат Виргиния. Свидетели вызвали полицию, когда американский баскетболист проник в чужой автомобиль. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались задержать спортсмена, но он сумел убежать. Его удалось поймать позже.

39-летнему Уэсту были предъявлены обвинения по четырем статьям: «Незаконное проникновение в автомобиль», «Взлом автомобиля», «Попытка скрыться от правоохранительных органов» и «Употребление алкоголя в общественном месте». Отмечается, что он был освобожден из-под стражи 16 октября.

Уэст был задрафтован «Бостоном» под общим 24-м номером в 2004 году. Также он выступал в НБА за «Сиэтл Суперсоникс», «Кливленд Кавальерс» и «Даллас Маверикс».

Дарья Коршунова
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