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Ректора Российского биотехнологического университета взяли под стражу
В Москве суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета Балыхина
В Москве арестован ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на суд.
Его взяли под стражу по делу о мошенничестве. Решение об избрании меры пресечения вынес Головинский суд столицы по ходатайству следствия, уточняет ТАСС. Балыхина отправили в СИЗО до 25 декабря.
Ему вменяется особо крупное мошенничество.
17 октября Балыхин сообщил, что вуз сменил название: Московский государственный университет пищевых производств стал Российским биотехнологическим университетом.