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13:08, 27 октября 2022Силовые структуры

Ректора Российского биотехнологического университета взяли под стражу

В Москве суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета Балыхина
Михаил Балыхин

Михаил Балыхин. Кадр: МГУПП / YouTube

В Москве арестован ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на суд.

Его взяли под стражу по делу о мошенничестве. Решение об избрании меры пресечения вынес Головинский суд столицы по ходатайству следствия, уточняет ТАСС. Балыхина отправили в СИЗО до 25 декабря.

Ему вменяется особо крупное мошенничество.

17 октября Балыхин сообщил, что вуз сменил название: Московский государственный университет пищевых производств стал Российским биотехнологическим университетом.

Любовь Ширижик
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