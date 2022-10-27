Ректора Российского биотехнологического университета взяли под стражу

В Москве суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета Балыхина

В Москве арестован ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на суд.

Его взяли под стражу по делу о мошенничестве. Решение об избрании меры пресечения вынес Головинский суд столицы по ходатайству следствия, уточняет ТАСС. Балыхина отправили в СИЗО до 25 декабря.

Ему вменяется особо крупное мошенничество.

17 октября Балыхин сообщил, что вуз сменил название: Московский государственный университет пищевых производств стал Российским биотехнологическим университетом.