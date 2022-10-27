Девочка ослепла на один глаз после окрашивания волос в домашних условиях

Американка Оливия Штайн ослепла после взрыва тюбика с окислителем при окрашивании волос

Американка Оливия Штайн ослепла на один глаз после окрашивания волос в домашних условиях. Соответствующую информацию приводит The Sun.

13-летняя девочка с подругой решили совершить данную косметическую процедуру. Когда жительница Джорджии хотела открыть флакон с окислителем, она не смогла проколоть защитный слой в положенном месте. Впоследствии она попыталась выдавить средство из запечатанного тюбика, и он взорвался у нее в руках. Вещество попало в глаз Штайн, вызвав сильную боль.

Девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали химический ожог глазного яблока третьей степени. В дальнейшем пациентке в целях ускорения заживления имплантировали в роговицу амниотическую мембрану, получаемую из человеческой плаценты. Известно, что на некоторое время зрение вернулось к пострадавшей, однако затем на роговице начала появляться рубцовая ткань, что вновь привело к слепоте. По словам врачей, Штайн потребуется пересадка наружной оболочки глаза для восстановления его функционирования. Однако медики отметили, что существует высокий риск отторжения новой ткани.

В сентябре сообщалось, что невеста Алексис Териот из США осталась с разрезанными глазными яблоками и едва не ослепла после наращивания ресниц перед свадьбой.