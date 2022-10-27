Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:34, 27 октября 2022Наука и техника

Выявлено происхождение кальция во всей Вселенной

Nature: выявлен механизм происхождения кальция во всей Вселенной

Фото: Matthias Zepper / Wikimedia

Международная команда специалистов под руководством сотрудников Института атомной энергии Китая в Пекине выявила механизм происхождения кальция во всей Вселенной. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Астрономы классифицируют звезды по времени их возникновения, самые первые светила во Вселенной относят к звездам третьей популяции. Они существенно отличаются от современных по своему составу. Такие светила не содержали никаких элементов тяжелее водорода или гелия, поэтому их размеры были практически не ограничены.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Выводы нового исследования показывают, что звезды третьей популяции являются главным фактором распространения во Вселенной атомов кальция, фтора и других частиц, являющиеся основой сегодняшних светил.

В процессе экспериментов на ускорителе JUNA удалось изучить сложные термоядерные реакции, возникающие в ядрах различных типов звезд. Ученых интересовало то, почему в звезде SMSS0313-6708 (считается самым старым светилом Млечного Пути) находится слишком большое количество кальция по сравнению с другими элементами. Оказалось, что предыдущие исследования недооценили в 7,4 раза частоту реакций между протонами и фтором-19, приводящие к рождению неона-20. Частицы этого газа необходимы для возникновения кальция и других тяжелых элементов с содержанием более четырех десятков протонов и нейтронов.

Последующая коррекция расчетов показала, что звезды третьей популяции производили столько же кальция, сколько содержит в себе SMSS0313-6708. Полученные результаты свидетельствуют о важной роли первых светил в содержании кальция во всей Вселенной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о потерях Украины в ходе СВО
Москвичам рекомендовали дату смены летней резины на зимнюю
Безработный россиянин избил свою мать второй раз за полгода
Путин отчасти согласился назвать СВО гражданской войной
Найдена неожиданная польза глобального энергетического кризиса
Россияне проявили рекордный интерес к аренде жилья в одном зарубежном городе
Путин поделился анекдотом про санкции против России
Россиянам рассказали о контроле при непогашенной судимости в случае мобилизации
Воля показал закулисье съемок Comedy Club на фоне слухов о приостановке шоу ТНТ
Путин обратился к жителям Запада со словами «Россия — ваш друг»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.