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20:05, 27 октября 2022Ценности

Украинка изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и вызвала споры в сети

Украинская блогерша Валерия Воронина изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа

Кадр: @voronina_valeria_ / TikTok

Украинская блогерша Валерия Воронина показала свою внешность до и после нанесения макияжа, удивила подписчиков и вызвала споры в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

На первых кадрах видео инфлюэнсерша, чей блог насчитывает более 3,1 миллиона подписчиков, позирует в белой пижаме в полоску, оформленной синей окантовкой и пуговицами, без косметики на лице и с собранными в косы волосами. Затем юзерша запечатлела себя после преображения, которое она совершила с помощью макияжа. Девушка выровняла тон кожи, нанесла на глаза тени светло-коричневого цвета, розовую помаду и тушь. При этом Воронина надела желтую майку, украшенную золотистыми цепями на плечах.

Подписчики не узнали героиню материала после визуальных изменений во внешности, отметив, что в ролике приняли участие два разных человека. «Я не уверен, что это один и тот же человек», «Я отказываюсь верить, что это один и тот же человек», «Это похоже на волшебство», — высказывались они.

В мае блогерша Эвелин показала лицо до и после нанесения макияжа и привлекла внимание зрителей. В начале ролика пользовательница сети с никнеймом @evalynbarbii продемонстрировала свою внешность с мейкапом, а затем смыла с лица косметику. «Это просто не я», — сказала Эвелин.

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Мария Винар
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